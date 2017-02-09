Кофе опасен для женщин, - ученые

В малых дозах напиток полезен для организма

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования установили, что чрезмерное употребление кофе может вызвать у женщин ряд хронических болезней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Мир Новостей.

Специалисты провели исследование, результат которого показал, что несколько чашек кофе в день оказывает благотворное влияние на организм человека. Однако частое потребление бодрящего напитка приводит к пагубным последствиям.

Оказывается, что у женщин, которые регулярно выпивают около четырех чашек кофе и более в день, имеют проблемы с мочевым пузырем.

По словам ученых, частое употребление этого напитка может стать причинной развития воспалительных процессов мочеполовой систему.