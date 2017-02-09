Кофе опасен для женщин, - ученые

Американские ученые в ходе исследования установили, что чрезмерное употребление кофе может вызвать у женщин ряд хронических болезней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Мир Новостей.
Специалисты провели исследование, результат которого показал, что несколько чашек кофе в день оказывает благотворное влияние на организм человека. Однако частое потребление бодрящего напитка приводит к пагубным последствиям.
Оказывается, что у женщин, которые регулярно выпивают около четырех чашек кофе и более в день, имеют проблемы с мочевым пузырем.
По словам ученых, частое употребление этого напитка может стать причинной развития воспалительных процессов мочеполовой систему.