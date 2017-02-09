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Общество

Во Владивостоке в среду произошло 55 аварий

Составлено 316 протоколов о нарушениях ПДД
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в среду, 9 февраля, произошло 55 аварий, из них 30 с материальным ущербом, 15 - с составлением европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. На дорогах города никто не пострадал.

Сотрудники ДПС приморской столицы составили 316 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе по 96 по фактам непредоставления водителями преимущества пешеходам, 94 - по нарушениям Правил дорожного движения самими пешеходами.

Соответствующее наказание понесут шесть водителей, пойманных на пьяной езде, трое выехавших на полосу встречного движения и 10 авто-родителей, перевозивших детей без специальных удерживающих устройств.

Также инспекторы ГАИ составили 11 протоколов по тонировке, 8 по статье 20.25 КоАП РФ, 11 - по нарушению правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 10 транспортных средств.

Кроме того, составлены протоколы по нарушениям ПДД со стороны 13 водителей автобусов и 30 водителей такси.

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