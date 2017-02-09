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Общество

Скончался известный советский вратарь Виктор Чанов

О причинах смерти не сообщается
Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Фото: Владимир Родионов/РИА Новости
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Известный советский вратарь Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни, сообщает РИА VLadNews со ссылкой на Российскую Газету. 

Большую часть карьеры, а именно восемь лет, Чанов провел в киевском "Динамо" (1982-1990). В составе этого клуба он становился победителем Кубка обладателей кубков и признавался вратарем года в СССР. Кроме того, он выиграл три чемпионата Союза.

Помимо "Динамо", Чанов также выступал за донецкий "Шахтер", израильские "Маккаби" (Хайфа) и "Бней Иегуда". Завершил карьеру игрока в 1995 году в украинской команде "ЦСКА-Борисфен". Затем переключился на тренерскую работу.

В составе сборной СССР Чанов стал серебряным призером чемпионата Европы-1988.

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