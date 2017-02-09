Долги приморцев друг перед другом выросли

Добровольно должниками выплачены долги на общую сумму 120 млн. 637 тысяч рублей

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

В 2016 году на исполнении у приморских судебных приставов находилось более 55 тысяч исполнительных производств о взыскании с физических лиц в пользу физических лиц на общую сумму почти 12 млрд. рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморью. Между тем, в 2015 году количество исполнительных документов едва не достигло 60 тысяч производств, однако сумма взыскания составляла тогда 9,5 млрд.рублей.

Таким образом, в 2016 году наблюдалось увеличение общей суммы задолженности приморцев друг перед другом.

Стоит отметить, что добровольно должниками выплачены долги на общую сумму 120 млн. 637 тысяч рублей, что составляет менее 1 % от суммы взыскания по всем исполнительным производствам.

В отношении тех, кто в добровольном порядке не исполняет требования исполнительных документов, судебные приставы применяют принудительные меры, такие как обращение взыскания на денежные средства на банковских счетах, арест имущества, ограничение специальных прав, привлечение к административной и уголовной ответственности.

Так, в 2016 году в отношении должников судебными приставами вынесено 52 тысячи 727 постановлений об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. Кроме этого, в рамках 4 тысяч 860 исполнительных производств на имущество должников наложен арест. Общая стоимость арестованного имущества составила более 2 млрд. рублей.