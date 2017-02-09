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Приморец уклонялся от административного надзора

Также мужчина обвиняется в порче чужого имущества
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Дознавателем отдела МВД России по Пограничному району окончено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого 26-летнего мужчины за уклонение от административного надзора и умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. 

Установлено, что в 2015 году решением суда жителю Уссурийска назначен административный надзор сроком на один год. Гражданин был обязан в ночное и вечернее время находиться дома, ему запрещалось выезжать за пределы постоянного места жительства и раз в месяц он должен приходить в отдел полиции на отметку.

С января по июль 2016 года мужчина находился под административным надзором в отделе МВД России по Пограничному району.

В июле 2016 года на основании заявления о перемене места жительства мужчина был снят с учета. Однако, в установленный однодневный срок гражданин не прибыл к избранному им месту жительства в городе Уссурийске, о своем местонахождении не поставил в известность сотрудников полиции.

В период уклонения от административного надзора мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из населенных пунктов Пограничного района, умышленно разбил сотовый телефон стоимостью 10 тысяч рублей, принадлежащий его сожительнице.Женщина обратилась в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан на территории города Спасск-Дальний. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора) и частью 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба).

В рамках расследования проведены необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательной базы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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