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Общество

Приморец ответит за незаконную торговлю у дороги

16-летний парень при задержании оказал сопротивление
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Межмуниципальным отделом МВД России «Партизанский» совместно с администрацией Партизанского муниципального района организованы мероприятия по пресечению фактов несанкционированной торговли и незаконного предпринимательства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

В ходе рейда инспекторы на 150 км на обочине автодороги Артем-Находка-порт Восточный обнаружили гражданина, занимающегося реализацией морепродуктов без соответствующих документов, подтверждающих безопасность и качество товара. Документов на осуществление предпринимательской деятельности и удостоверяющих личность правонарушитель предоставить также не смог. Было принято решение доставить его в отдел полиции для установления личности. Молодой человек отказался подчиниться законным требованиям сотрудников полиции и оказал сопротивление. На требования прекратить противоправные действия правонарушитель не реагировал. В соответствии с законом «О полиции» к нему применена физическая сила.

В отделе полиции задержанный пытался ввести в заблуждение сотрудников органов внутренних дел, предоставляя недостоверную информацию о своих персональных данных.

Установлено, что правонарушитель – 16-летний житель города Находки. В отношении него полицейскими составлены административные материалы за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения.

Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения. 8 кг краба, изъятые в ходе рейда, направлены на исследование.

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