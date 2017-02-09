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Общество

Во Владивостоке объявлен набор в городскую школу «Звезды КВН»

Занятия абсолютно бесплатные
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке стартовал набор в городскую школу «Звезды КВН»», сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Подать заявку на обучение может любой школьник от 12 до 17 лет. Школа организована благодаря совместным усилиям управления по делам молодежи администрации Владивостока, Приморской краевой организации "Российский союз молодежи", «Приморского клуба веселых и находчивых» и Дворца детского творчества города Владивостока.

В учебную программу школы КВН будут входить:

  • обучение основам и правилам игры «Клуба веселых и находчивых»;
  • формирование навыков сценического мастерства;
  • обучение созданию сценария выступления, миниатюр, реприз.

Школа «Звезды КВН» будет работать на базе Дворца детского творчества. Занятия абсолютно бесплатные. Для участия необходимо заполнить форму заявки и отправить на почту starkvn@mail.ru.

Открытие веселой и находчивой школы состоится 15 февраля в 16 часов во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43, малый зал). Специальные гости мероприятия – Дмитрий Орлов (команда КВН «Наполеон Динамит» - Высшая лига КВН) и Варвара Щербакова («Женская сборная Хабаровского края» - Премьер лига КВН).

За всей информацией можно также следить в официальной группе школы КВН ВКонтакте. Заявка на участие прилагается.

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