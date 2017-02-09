На соревнования приехали спортсмены со всего края

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Приемы нападения и защиты, резкие и точные удары, и всё это без наличия противника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Соревнования по техническому комплексу тхэквондо ПУМСЭ прошли во Владивостоке. Спортсмены со всего края соревновались в правильном выполнении четких боевых упражнений, которые являются такой же важной частью в этом корейском виде спорта, как и непосредственно поединки.