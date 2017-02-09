Приемы нападения и защиты, резкие и точные удары, и всё это без наличия противника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Соревнования по техническому комплексу тхэквондо ПУМСЭ прошли во Владивостоке. Спортсмены со всего края соревновались в правильном выполнении четких боевых упражнений, которые являются такой же важной частью в этом корейском виде спорта, как и непосредственно поединки.
Тхэквондисты Приморья попробовали себя в техническом комплексе "пхумсэ"
На соревнования приехали спортсмены со всего краяВладивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.
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