Сегодня, 9 февраля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Часть Владивостока останется без света в четверг, 9 февраля
Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.
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