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Общество

Во Владивостоке сегодня возможен слабый снег

погоду в Приморье определяет высотный циклон
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 февраля, погоду в Приморье определяет высотный циклон. Переменная облачность, местами небольшой, на севере умеренный снег. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха -2...-14 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке переменная облачность, возможен слабый снег. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -7...-9 °C.

В Уссурийске облачно, временами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -7...-9 °C.

В Находке переменная облачность, небольшой снег. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -5...-7 °C.

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