Во Владивостоке сегодня возможен слабый снег

Сегодня, 9 февраля, погоду в Приморье определяет высотный циклон. Переменная облачность, местами небольшой, на севере умеренный снег. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха -2...-14 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
Во Владивостоке переменная облачность, возможен слабый снег. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -7...-9 °C.
В Уссурийске облачно, временами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -7...-9 °C.
В Находке переменная облачность, небольшой снег. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -5...-7 °C.