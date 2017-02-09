Во Владивостоке протестировали новый троллейбус

Транспорт куплен в рамках программы "Доступная среда"

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке прошли тестовые испытания троллейбуса, который был закуплен в декабре в рамках муниципальной программы «Доступная среда», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-слуцжбу администрации Владивостока. О том, насколько машина готова к выходу на линию, выясняли специалисты администрации города и представители общественных организаций.

«Это троллейбус типа «Авангард» производства Вологодского механического завода, - рассказал заместитель начальника троллейбусного депо по эксплуатации Владимир Бормотов. - Машина оборудована специальным пандусом, с помощью которого в нее легко можно вкатиться на коляске. Сегодня наши специалисты проводят в троллейбусе необходимые пуско-наладочные работы, и совсем скоро он выйдет на линию».

«Уверена, что троллейбус будет востребован не только инвалидами-колясочниками, - рассказала Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. - В нем установлена система визуального оповещения, с помощью которой информацию об остановках на электронном табло смогут видеть слабослышащие граждане. Такая система тоже закуплена по программе «Доступная среда». Следует отметить, что все подобные приобретения происходят после согласования с общественными организациями инвалидов».

Одним из тех, кто участвовал в тестировании нового троллейбуса, стал Артем Моисеенко, председатель Дальневосточной организации инвалидов «Ковчег». Без помощи посторонних он вкатился на коляске в салон, совершил небольшую поездку и так же самостоятельно совершил высадку.

«Хорошая машина, удобная, - признался он. - Поверьте, мне есть с чем сравнить. Недавно я побывал в Испании и там ездил примерно на таком же автобусе. И там, и тут мне было очень комфортно. Радует, что троллейбус будет работать в районе Второй Речки: многие колясочники со всего края приезжают на автовокзал, чтобы потом посетить «тысячекоечную» больницу. Так что пустым он ходить не будет».

Планируется, что на один из городских маршрутов новый троллейбус выйдет в конце февраля.

Для справки:

Закупленный троллейбус - 2016 года выпуска. Вмещает 82 пассажира. Поставщик - вологодская компания «Транс-Электрик», победитель электронного аукциона на поставку троллейбуса во Владивосток. Стоимость машины - 11 миллионов 500 рублей. Из городского бюджета на ее приобретение было выделено 5 401 000 рублей.