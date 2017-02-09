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Фоторепортажи

На улице Толстого во Владивостоке весной высадят новые деревья

Бригада приступила к обрезке и вырубке 26 старых черёмух
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке стартовали работы по формовочной и санитарной обрезке деревьев, а также вырубке старых сухих деревьев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Эти мероприятия проводятся для улучшения экологической обстановки и придания эстетического вида зелёным насаждениям.

Бригада рабочих муниципального учреждения «Содержание городских территорий» приступила к обрезке и вырубке 26 старых черёмух на улице Толстого. Здесь работают рабочие с бензопилами на подъемниках. Спиленные деревья сразу вывозятся для дальнейшей утилизации.

«Это старые, практически сухие черёмухи, которые уже не имеют экологической и эстетической ценности. В администрацию города неоднократно поступали обращения жителей этого микрорайона с просьбой заменить старые сухие молодыми зелёными насаждениями, - отметила Екатерина Золотоева, заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, - Более того, эти деревья представляли угрозу для пешеходов. Совместно с управлением охраны окружающей среды и природопользования было принято решение вырубить сухие деревья и высадить новые».

Уже этой весной вместо старых спиленных черёмух специалисты высадят здесь новые деревья лиственных пород.

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