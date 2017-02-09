«Клуб выходного дня» ждёт горожан во Дворце детского творчества Владивостока

С 15 до 17 часов

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Дворец детского творчества Владивостока (Океанский проспект, 43) приглашает горожан в субботу, 11 февраля, в «Клуб выходного дня»., сообщает РИА VladNews со ссылкой Юных владивостокцев и их родителей ждёт множество интересных мероприятий. В преддверии Дня всех влюблённых будут проведены тематические мастер-классы

С 15 до 17 часов здесь можно будет сделать мягкие игрушки, объемные открытки, оригами, а также всевозможные валентинки.

Как сообщили во Дворце детского творчества, основной целью «Клуба выходного дня» является организация семейного отдыха и совместного творчества детей и их родителей. В клубе горожан ждут игры, конкурсы, развлекательно-познавательные мероприятия, экскурсии и спортивные соревнования.

Подробная информация и бронирование мест по тел.: 245-68-59; 8924-234-33-53 - Елена Михайловна Старостина.