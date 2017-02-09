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Общество

Жителей Владивостока приглашают на бесплатные юридические консультации в библиотеку им. А.П. Чехова

С 15 до 17 часов
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

В четверг, 16 февраля, с 15 до 17 часов в центральной библиотеке им. А.П.Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48) пройдут бесплатные юридические консультации для всех желающих, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Все нуждающиеся в юридической помощи смогут получить разъяснения на различные темы: в каком порядке можно опротестовать решение суда, как поступить, если уволили без разъяснения причин, нюансы выдачи регионального материнского капитала, порядок процедуры установления факта принадлежности документа и многие другие вопросы.

Записаться на юридическую консультацию «Закон для всех» можно по телефону 236-13-70. Консультацию можно получить и в порядке живой очереди, придя в библиотеку в день приема.

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