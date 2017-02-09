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Жителей Владивостока приглашают принять участие в международном творческом конкурсе

Заявки на участие принимаются до 31 июля
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Фонд "Русский мир" приглашает жителей Владивостока принять участие в международном творческом конкурсе «Всемирный Пушкин», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. 

В рамках конкурса предусмотрено 4 номинации:

  • «Поэзия» - подборка из 10 стихотворений, общий объём до 250 строк. Предмет номинации - поэтические произведения всех направлений и жанров, без ограничений на тематику;
  • «Проза» – объём до 40 000 знаков. Предмет номинации – малая проза: рассказ, очерк, эссе, без ограничений на тематику.
  • «Литературная критика и публицистика» – объём до 40 000 знаков. Предмет номинации – литературная критика: статьи, обзоры, рецензии на художественные произведения, публицистика, научные исследования творчества А. С. Пушкина;
  • «Художественный перевод» – объём до 40 000 знаков. Предмет номинации – перевод стихотворного произведения А. С. Пушкина на иностранный язык. К каждому переводу должны прилагаться оригинальный текст и подстрочник.

Принять участие в литературном конкурсе могут все желающие вне зависимости от места проживания, которым на момент выдвижения работ не более 35 лет. Правом выдвижения обладают издательства, СМИ, общественные организации, члены творческих союзов, а также сами авторы работ. Принимаются работы до 31 июля на e-mail: pushkin2017_dv@mail.ru.

Победители получат дипломы и специальные призы. Кроме того, авторы лучших работ будут приглашены на ассамблею «Русского мира», которая состоится в Нижнем Новгороде 3-4 ноября.

Подробная информация о международном творческом конкурсе «Всемирный Пушкин», положение и анкета для участников – на сайте фонда «Русский мир».

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