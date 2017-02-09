Заявки на получение субсидий продолжает принимать администрация Владивостока

Последний день приёма заявок - 22 февраля

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

В управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока продолжается приём заявок от некоммерческих общественных организаций на получение субсидий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. На сегодняшний день уже 15 общественных объединений претендуют на субсидии от городской администрации.

Как подчеркивают специалисты, получить субсидии и компенсировать затраты можно по коммунальным платежам, аренде помещений, текущему ремонту, обслуживанию автомобилей с электроподъемниками для перевозки людей на инвалидных колясках, созданию интернет-сайтов и другим расходам.

Чтобы стать получателем финансовой поддержки от администрации Владивостока, необходимо подать заявление и соответствующий пакет документов в управление по исполнению программ по поддержке населения по адресу: ул. Ильичева, 15, каб. 38, 39 а. Контактные телефоны: 2614-089, 2614-397.