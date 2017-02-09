Елена Новицкая: Развитие социальной сферы остается приоритетом в любой экономической ситуации

На финансирование соответствующих программ будет направлено 57% всех расходов бюджета ВГО.

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

С 2014 года бюджет Владивостока формируется по программно-целевому принципу. Новый подход дал возможность точнее оценивать эффективность расходования бюджетных средств в рамках каждой муниципальной программы. Традиционно все последние годы свыше 50% всех расходов бюджета Владивостока направляется на социально-культурную сферу. Речь идет о таких программах, как «Развитие образования города Владивостока», «Здоровый город», «Доступная среда» и ряде других.

Наиболее весомой по объему расходов является муниципальная программа «Развитие образования города Владивостока». Депутатами городской думы ежегодно утверждаются бюджетные ассигнования на строительство и реконструкцию дошкольных учреждений, что позволило полностью решить вопрос по обеспечению детей от 3 до 7 лет местами в детских садах. Продолжается работа по укреплению материально-технической базы школ. Приобретено учебное оборудование для оснащения кабинетов физики, химии, биологии в МБОУ СОШ №№ 64, 78. Все муниципальные общеобразовательные организации подключены к сети Интернет, в течение года осуществлялось финансирование доступа к сети Интернет. В 8 образовательных организациях приобретены электронные образовательные комплексы, в 43 - интерактивные доски.

Введены в эксплуатацию три дошкольных учреждения по адресам: ул. Русская, 85, на 100 мест, ул. Баляева, 50в, на 190 мест, ул. Ковальчука, 26, на 95 мест. Принят в муниципальную собственность МДОУ № 44 по адресу: Партизанский проспект, 11, на 93 места. Завершены работы по строительству и реконструкции трех дошкольных учреждений по ул. Терешковой, 5а, на 250 мест, ул. Маковского, 201, на 230 мест, ул. Порт-Артурской, 68, на 200 мест. Всего в 2015 году в дошкольных учреждениях дополнительно создано 1846 мест.

Направлялись средства на организацию отдыха детей во время каникул. Летом 2015 года на базе 89 муниципальных образовательных организаций было организовано 180 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 9,5 тысяч школьников, организовано 23 профильных лагеря спортивного, военно-патриотического, краеведческого, творческого направлений, в которых побывали 698 учащихся. В целях закрепления в отрасли молодых специалистов в 2015 году 129 молодых специалистов в образовательных организациях города получали денежные выплаты.

Муниципальная программа «Здоровый город» позволяет ежегодно осуществлять ремонт подъездных дорог к медицинским учреждениям. К примеру, в 2015 году был произведен ремонт подъездных дорог к Владивостокской больнице № 6, Владивостокской поликлинике № 2, Владивостокской детской поликлинике № 5. Кроме того, в ходе реализации программы регулярно проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни.

По решению Думы Владивостока выделяются бюджетные ассигнования на реализацию программы «Доступная среда». Расходы бюджета на программу «Доступная среда» в 2015 году составили 20,21 млн рублей. За счет средств бюджета проведена паспортизация объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа: было обследовано 226 объектов, утверждены паспорта доступности на11 объектов социальной инфраструктуры. В рамках программы «Доступная среда» были проведены работы по обеспечению доступности для маломобильных граждан к административным зданиям по адресам: ул. Калинина, д. 116, проспект 100-летия Владивостока, д. 94, ул. Муравьева-Амурского, д. 11/13, Океанский проспект, д. 15/3, ул. Кутузова, д. 3а. Также были выполнены работы по оборудованию специальных парковочных мест, пешеходных дорожек с использованием тактильной плитки, установке пандусов, леерных ограждений, оснащению светофоров специальными звуковыми сигналами. Созданы зоны отдыха для маломобильных граждан в Спортивной гавани и сквере Ветеранов. На устранение социальной разобщенности направлены культурные и спортивные мероприятия, в том числе - спартакиады для детей и взрослых с ограниченными возможностями, создание групп кратковременного пребывания для детей-инвалидов.

Огромное социальное значение имеет программа «Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока», которая предусматривает строительство многоквартирных жилых домов для обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан, а также строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Бюджетные ассигнования были направлены в том числе на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, под индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, в 2015 году выполнены работы по проектированию дорожной инфраструктуры на ул. Ломаной, ул. Курильской, с/т. «Лиман», ул. Анучинской, 56, ул. Артековской, 10, б. Емар, ул. Раевского, 37, ул. Грязелечебница, 23, ул. Коммуны, 2, в б. Лазурная. Велась работа по обеспечению электроснабжением 115 земельных участков, расположенных в районе ул. Курильской, ул. Ломаной, с/т Лиман, ул. Анучинской. Произведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, в районе ул. Курильской, с/т «Лиман», б. Лазурной, после положительного заключения которой в районе с/т «Лиман» проведены работы по устройству земляного полотна протяженностью 1 228,4 м. Были выделены средства бюджета на строительство сетей инженерно-технического обеспечения с целью теплоснабжения строящихся жилых домов в районе ул. Порт-Артурской и ул. Карла Маркса для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также жилого дома в районе ул. Лермонтова, 41, планируемого к строительству для предоставления жилых помещений малоимущим гражданам города Владивостока, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Владивостоке» проведены работы по реставрации двух объектов культурного наследия, по сохранению и поддержанию технического состояния 32 объектов, по восстановлению разрушенных локальных участков на семи объектах культурного наследия. Установлены три мемориальных доски. Сделан ремонт здания ДМШ № 2, капитальный ремонт внутренних помещений и учебных классов в ДХШ № 3, ремонт учебных классов ДШИ № 5, капитальный ремонт лестничных маршей ДШИ № 6, частичный ремонт кровли, внутренних помещений ДШИ № 7. В рамках долгосрочного контракта проведены подготовительные работы к реконструкции здания ДШИ № 3. Проведено 277 культурно-досуговых мероприятий, в которых приняли участие более 29 тысяч человек.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» выполнены работы по устройству пожарной сигнализации в зданиях спортивных залов стадиона «Строитель». Для МАУ «Центр развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения, в том числе по техническим видам спорта» приобретены 17 спортивных и кроссовых мотоциклов, запасные части к ним. В городе проведены физкультурные и спортивные мероприятия, в которых приняли участие более 12 тысяч человек. Проведена реконструкция спорткомплекса «Юность», стадиона «Строитель», построены современные пришкольные стадионы и спортивные площадки.

По словам председателя Думы города Владивостока Елены Новицкой, в 2017 году развитие социально-культурной сферы остается приоритетом бюджетной политики. На финансирование соответствующих программ будет направлено 57% всех расходов бюджета ВГО.

«Наибольший объем бюджетных ассигнований предусмотрен на реализацию программы «Развитие образования города Владивостока» - 5,82 млрд рублей, или 68% от программных расходов бюджета. Также предусмотрены бюджетные ассигнования на другие муниципальные программы, в том числе на программу «Доступная среда» - для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры; на программу «Здоровый город» - для ремонта подъездных дорог к трем медицинским учреждениям. Предусмотрены средства на повышение заработной платы работникам муниципальных бюджетных и автономных учреждений. Таким образом, бюджет Владивостокского городского округа сохраняет социальную направленность в любой экономической ситуации», - подчеркнула Елена Новицкая.