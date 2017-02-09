В Паттайе россиянин погиб под колесами мотоцикла по дороге на пляж

Проводится расследование

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

На таиландском курорте Паттайя погиб 25-летний гражданин России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Его сбил мотоциклист, когда он ночью направлялся к пляжу в компании друзей.



Смертельное ДТП произошло на тайском курорте в ночь на среду. Об этом сообщает издание Bangkok Post, ссылаясь на местную полицию. По словам очевидцев, тяжелый мотоцикл налетел на российского туриста в тот момент, когда он переходил дорогу. Свидетели аварии сообщили, что мотоцикл мчался на большой скорости. Удар был такой силы, что пешехода откинуло на соседний автомобиль. От полученных травм он скончался на месте. Имя погибшего россиянина пока не разглашается до передачи сообщения о его гибели родным, сообщает издание.



Серьезно пострадали мотоциклист и его спутник. Мотоцикл после удара отбросило на припаркованный у тротуара автомобиль. Как пишут местные СМИ, водитель мотоцикла и пассажир также являются иностранцами. Их доставили в больницу для оказания медицинской скорости.



По факту произошедшего проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.



В тоже время в посольстве РФ в Бангкоке сообщили, что знают о происшествии, но никакой официальной информации от таиландских властей в дипмиссию пока не поступало. «Мы сейчас уточняем информацию о ходе следствия», - заявил заведующий консульским отделом посольства Владимир Соснов.