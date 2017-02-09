Судья Универсиады 2017 Алексей Белослудцев погиб в Казахстане под лавиной

Медики не смогли спасти мужчину

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

В Казахстане под лавиной погиб технический судья по сноуборду Универсиады - 2017 россиянин Алексей Белослудцев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

О смерти гражданина России в Казахстане сообщил сегодня, 7 февраля, представитель МЧС Казахстана Руслан Иманкулов.

«Да, подтверждаем, что погиб гражданин России в результате схода лавины, который произошел на западном склоне», - заявил Иманкулов.

Местные СМИ рассказывают, что лавина накрыла рефери в ущелье Чимбулак. В тот момент Белослудцев находился за пределами трассы на горнолыжном курорте «Шымбулак» вблизи Алма-Аты. Горнолыжный курорт «Шымбулак» расположен в ущелье Заилийского Алатау.

Трагедия произошла около 14:00 по местному времени. К месту схода лавины были направлены республиканский оперативно-спасательный отряд КЧС МВД РК - 6 человек личного состава и 2 кинологических расчета, ГУ «СПиАСР» ДЧС Алма-Аты - 17 человек личного состава, ГУ «Казселезащита» - 8 человек, Служба спасения города Алма-Аты - 13 человек, сотрудники ДВД - 10 человек.

В 15:23 по местному времени Белослудцева извлекли из-под снега. На тот момент он был еще жив. Но спустя час, несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, Белослудцев скончался.

Алексей Белослудцев 1986 года рождения был техническим судьей по дисциплине «Сноуборд ски кросс» на Универсиаде - 2017.

Напомним, Универсиада - 2017 проходит в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля. Следующая Универсиада пройдет в 2019 году в Красноярске.