Сотрудники московского суда сорвали допрос Пушкарева 18:05, 08 февраля Сотрудники московского суда сорвали допрос Пушкарева (Эксклюзив)
Жители Владивостока могут лишиться популярного места отдыха 17:45, 08 февраля Жители Владивостока могут лишиться популярного места отдыха (Фото)
Снег накроет Приморье в четверг 17:13, 08 февраля Снег накроет Приморье в четверг
Новостная лента
Февраль, 09 четверг
03:45
Жители Владивостока сами решают проблему системы «ЭРА-ГЛОНАСС» Эксклюзив
03:45
Сотрудники московского суда сорвали допрос Пушкарева Эксклюзив
03:45
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
03:04
Судья Универсиады 2017 Алексей Белослудцев погиб в Казахстане под лавиной
02:20
Минфин хочет повысить минимальные розничные цены на водку и коньяк
01:32
Нижегородская студентка погибла, катаясь с горки на «ватрушке»
00:01
В Британии женщина вышла замуж сама за себя
Февраль, 08 среда
23:21
Школьникам Владивостока рассказали о достижениях великих соотечественников
22:07
До конца подачи заявок на «Тур острова Папенберг» осталось 10 дней
21:26
В 2017 году россиянам дадут баллы для обмена на продукты
20:17
Бесплатная приватизация жилья в России 2017: последние новости
19:14
Мужчины предпочитают секс с ровесницами, - ученые
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 8 февраля
17:45
Жители Владивостока могут лишиться популярного места отдыха Фото
17:37
Пожарные Светлой не дали утонуть буксиру
17:13
Снег накроет Приморье в четверг
17:03
Игра «Беги или умри»: Детский омбудсмен призвала ГИБДД принять меры
16:53
Судебные приставы Приморья прокомментировали ситуацию с Ерусланом Эксклюзив
16:42
Какой сегодня праздник: 8 февраля - День российской науки
16:32
На предприятиях в Приморье долги по зарплатам превышают 780 млн рублей
16:21
Приморцы уже начинают готовиться к масленице
16:13
Выходные будут снежными и ветреными во Владивостоке
16:08
Молодой парень вырывал сумочки у женщин во Владивостоке
16:03
​Владивостокская таможня расскажет, как получить ПТС
15:58
«Адмирал Трибуц» отработал задачи ПВО в море
15:32
Девушек из Приморья научат правильно питаться и любить спорт Эксклюзив
15:02
Безработные Владивостока открыли бизнес Видео
14:46
У любителей селфи имеются проблемы с сексуальной жизнью, - ученые
14:32
Старинные вещи можно "пристроить" в театр им. Горького
14:21
Приморские бойцы ММА отобрались в краевую сборную Видео
14:10
На строительство моста через Амур выделено 110 млн долларов
14:07
Адвокат строителя Приморского океанариума: "Европейский суд - не указ?" Эксклюзив
14:00
Более 300 нарушений выявлено при оформлении приморских «гектаров»‍
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4080 (19) от 09 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кольцо на «3-й Рабочей» лишили «автостраховки»
В память о погибших
Гектар по силам. И способностям
Горожане помогли полицейским раскрыть наркопритон
«Игрок» назначил встречу
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Спорт

Судья Универсиады 2017 Алексей Белослудцев погиб в Казахстане под лавиной

Медики не смогли спасти мужчину
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

В Казахстане под лавиной погиб технический судья по сноуборду Универсиады - 2017 россиянин Алексей Белослудцев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

О смерти гражданина России в Казахстане сообщил сегодня, 7 февраля, представитель МЧС Казахстана Руслан Иманкулов.

«Да, подтверждаем, что погиб гражданин России в результате схода лавины, который произошел на западном склоне», - заявил Иманкулов.

Местные СМИ рассказывают, что лавина накрыла рефери в ущелье Чимбулак. В тот момент Белослудцев находился за пределами трассы на горнолыжном курорте «Шымбулак» вблизи Алма-Аты. Горнолыжный курорт «Шымбулак» расположен в ущелье Заилийского Алатау.

Трагедия произошла около 14:00 по местному времени. К месту схода лавины были направлены республиканский оперативно-спасательный отряд КЧС МВД РК - 6 человек личного состава и 2 кинологических расчета, ГУ «СПиАСР» ДЧС Алма-Аты - 17 человек личного состава, ГУ «Казселезащита» - 8 человек, Служба спасения города Алма-Аты - 13 человек, сотрудники ДВД - 10 человек.

В 15:23 по местному времени Белослудцева извлекли из-под снега. На тот момент он был еще жив. Но спустя час, несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, Белослудцев скончался.

Алексей Белослудцев 1986 года рождения был техническим судьей по дисциплине «Сноуборд ски кросс» на Универсиаде - 2017.

Напомним, Универсиада - 2017 проходит в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля. Следующая Универсиада пройдет в 2019 году в Красноярске.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Девушек из Приморья научат правильно питаться и любить спорт
15:32, 08 февраля 2017 Девушек из Приморья научат правильно питаться и любить спорт

Первый ЗОЖ-проект стартовал во Владивостоке

Спортсмены ТОФ стали чемпионами Приморского края по смешанному боевому единоборству
13:03, 08 февраля 2017 Спортсмены ТОФ стали чемпионами Приморского края по смешанному боевому единоборству

Спортсмены ТОФ выступят на чемпионате Дальнего Востока

12 февраля школьники Владивостока посоревнуются в настольном теннисе
11:45, 08 февраля 2017 12 февраля школьники Владивостока посоревнуются в настольном теннисе

Начало турнира в 10 часов

Школьный турнир по самбо пройдет во Владивостоке
06:22, 08 февраля 2017 Школьный турнир по самбо пройдет во Владивостоке

Вход свободный

Россия увеличила расходы на подготовку к ЧМ-2018 на 19 млрд рублей
02:38, 08 февраля 2017 Россия увеличила расходы на подготовку к ЧМ-2018 на 19 млрд рублей

Матчи пройдут в 11 городах

Первый ЗОЖ-проект стартовал в Приморье
18:32, 07 февраля 2017 Первый ЗОЖ-проект стартовал в Приморье

Похудей к лету и получи путевку в Таиланд или 50 000 рублей

Во Владивостоке состоялся флешмоб из людей и машин
13:59, 07 февраля 2017 Во Владивостоке состоялся флешмоб из людей и машин

Участниками стали более 150 человек