В Британии женщина вышла замуж сама за себя

Присутствовали на необычной свадьбе порядка полусотни гостей

Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Отчаявшаяся жительница Великобритании женщина вышла замуж сама за себя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на The Guardian.

По данным издания британка Грейс Гедлер, проживающая в графстве Девон, была на собственной свадьбе одновременном и невестой, и женихом.



Поддержать женщину в самый важный в ее жизни день пришло порядка полусотни гостей. Присутствовали на необычной свадьбе и родители невесты, которые полностью поддерживали дочь в решении выйти замуж за саму себя. Родители женщины отметили, что для них главное, чтобы их Грейс была счастлива.



Но как призналась сама невеста, поддержали ее не все близкие - некоторые из друзей Гедлер сочли ее решение появлением нарциссизма.



«Конечно, когда объявляешь, что выходишь замуж сама за себя, это говорит о чрезмерном себялюбии», — согласилась с мнением своих друзей британка.



При этом издание отмечает, что данный «брачный союз» не имеет юридического статуса в Великобритании.



Добавим, что Грейс далеко не первая женщина в мире, которая вышла замуж за саму себя – подобные браки неоднократно заключались и ранее дамами, которые так и не встретили своего «принца». Совершали отчаявшиеся женщины и более безумные поступки – к примеру, выходили замуж за домашних животных, за камень и даже ржавое колесо обозрения.