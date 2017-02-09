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Общество

В Британии женщина вышла замуж сама за себя

Присутствовали на необычной свадьбе порядка полусотни гостей
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Отчаявшаяся жительница Великобритании женщина вышла замуж сама за себя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на The Guardian

По данным издания британка Грейс Гедлер, проживающая в графстве Девон, была на собственной свадьбе одновременном и невестой, и женихом.

Поддержать женщину в самый важный в ее жизни день пришло порядка полусотни гостей. Присутствовали на необычной свадьбе и родители невесты, которые полностью поддерживали дочь в решении выйти замуж за саму себя. Родители женщины отметили, что для них главное, чтобы их Грейс была счастлива.

Но как призналась сама невеста, поддержали ее не все близкие - некоторые из друзей Гедлер сочли ее решение появлением нарциссизма.

«Конечно, когда объявляешь, что выходишь замуж сама за себя, это говорит о чрезмерном себялюбии», — согласилась с мнением своих друзей британка.

При этом издание отмечает, что данный «брачный союз» не имеет юридического статуса в Великобритании.

Добавим, что Грейс далеко не первая женщина в мире, которая вышла замуж за саму себя – подобные браки неоднократно заключались и ранее дамами, которые так и не встретили своего «принца». Совершали отчаявшиеся женщины и более безумные поступки – к примеру, выходили замуж за домашних животных, за камень и даже ржавое колесо обозрения.

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