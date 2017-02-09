Нижегородская студентка погибла, катаясь с горки на «ватрушке»

20-летняя студентка погибла в Нижнегородской области,неудачно скатившись с горы на тюбинге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.
Сообщается, что трагедия произошла в понедельник, 6 февраля.
По предварительной информации, две подруги катались вместе, однако при спуске врезались в дерево. Одна девушка погибла, другая госпитализирована с черепно-мозговой травмой.
Сотрудники правоохранительных органов выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Стоит отметить, что склон, на котором катались девушки, не оборудован для катания.