Сотрудники московского суда сорвали допрос Пушкарева 18:05, 08 февраля Сотрудники московского суда сорвали допрос Пушкарева (Эксклюзив)
Жители Владивостока могут лишиться популярного места отдыха 17:45, 08 февраля Жители Владивостока могут лишиться популярного места отдыха (Фото)
Снег накроет Приморье в четверг 17:13, 08 февраля Снег накроет Приморье в четверг
Новостная лента
Февраль, 09 четверг
01:49
Жители Владивостока сами решают проблему системы «ЭРА-ГЛОНАСС» Эксклюзив
01:49
Сотрудники московского суда сорвали допрос Пушкарева Эксклюзив
01:49
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
01:32
Нижегородская студентка погибла, катаясь с горки на «ватрушке»
00:01
В Британии женщина вышла замуж сама за себя
Февраль, 08 среда
23:21
Школьникам Владивостока рассказали о достижениях великих соотечественников
22:07
До конца подачи заявок на «Тур острова Папенберг» осталось 10 дней
21:26
В 2017 году россиянам дадут баллы для обмена на продукты
20:17
Бесплатная приватизация жилья в России 2017: последние новости
19:14
Мужчины предпочитают секс с ровесницами, - ученые
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 8 февраля
17:45
Жители Владивостока могут лишиться популярного места отдыха Фото
17:37
Пожарные Светлой не дали утонуть буксиру
17:13
Снег накроет Приморье в четверг
17:03
Игра «Беги или умри»: Детский омбудсмен призвала ГИБДД принять меры
16:53
Судебные приставы Приморья прокомментировали ситуацию с Ерусланом Эксклюзив
16:42
Какой сегодня праздник: 8 февраля - День российской науки
16:32
На предприятиях в Приморье долги по зарплатам превышают 780 млн рублей
16:21
Приморцы уже начинают готовиться к масленице
16:13
Выходные будут снежными и ветреными во Владивостоке
16:08
Молодой парень вырывал сумочки у женщин во Владивостоке
16:03
​Владивостокская таможня расскажет, как получить ПТС
15:58
«Адмирал Трибуц» отработал задачи ПВО в море
15:32
Девушек из Приморья научат правильно питаться и любить спорт Эксклюзив
15:02
Безработные Владивостока открыли бизнес Видео
14:46
У любителей селфи имеются проблемы с сексуальной жизнью, - ученые
14:32
Старинные вещи можно "пристроить" в театр им. Горького
14:21
Приморские бойцы ММА отобрались в краевую сборную Видео
14:10
На строительство моста через Амур выделено 110 млн долларов
14:07
Адвокат строителя Приморского океанариума: "Европейский суд - не указ?" Эксклюзив
14:00
Более 300 нарушений выявлено при оформлении приморских «гектаров»‍
13:52
Житель Приморья осужден за «пьяную» езду
13:49
В Приморье сгорел ангар
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4080 (19) от 09 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кольцо на «3-й Рабочей» лишили «автостраховки»
В память о погибших
Гектар по силам. И способностям
Горожане помогли полицейским раскрыть наркопритон
«Игрок» назначил встречу
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Нижегородская студентка погибла, катаясь с горки на «ватрушке»

Проводится проверка
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

20-летняя студентка погибла в Нижнегородской области,неудачно скатившись с горы на тюбинге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Сообщается, что трагедия произошла в понедельник, 6 февраля.


По предварительной информации, две подруги катались вместе, однако при спуске врезались в дерево. Одна девушка погибла, другая госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

Сотрудники правоохранительных органов выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Стоит отметить, что склон, на котором катались девушки, не оборудован для катания. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Молодой парень вырывал сумочки у женщин во Владивостоке
16:08, 08 февраля 2017 Молодой парень вырывал сумочки у женщин во Владивостоке

Возбуждено уголовное дело

Житель Приморья осужден за «пьяную» езду
13:52, 08 февраля 2017 Житель Приморья осужден за «пьяную» езду

Осужденный отправился в колонию строгого режима

В Приморье сгорел ангар
13:49, 08 февраля 2017 В Приморье сгорел ангар

Причины возгорания будут установлены

В Приморье сгорел шиномонтажный сервис
12:41, 08 февраля 2017 В Приморье сгорел шиномонтажный сервис

Обстоятельства случившегося выясняются

Приморского журналиста избили из-за близости к арестованному мэру Дальнегорска
12:18, 08 февраля 2017 Приморского журналиста избили из-за близости к арестованному мэру Дальнегорска

Алексей Иванов с тяжелыми травмами находится в больнице

Мужчина ушел на работу, а был обнаружен мертвым под Рудневским мостом во Владивостоке
11:16, 08 февраля 2017 Мужчина ушел на работу, а был обнаружен мертвым под Рудневским мостом во Владивостоке

Проводится проверка

17 пожаров зафиксировано в Приморье
10:53, 08 февраля 2017 17 пожаров зафиксировано в Приморье

Информации о пострадавших нет