Самые актуальные события на VladNews за 8 февраля

Ежедневный дайджест

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

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Главврач владивостокской психбольницы: Пациент не нападал на врача с бритвой

Женщина получила удары кулаками

Приморского журналиста избили из-за близости к арестованному мэру Дальнегорска

Алексей Иванов с тяжелыми травмами находится в больнице

В Приморье собирается приехать масштабная проверка из МВД России

«Дело Шамратова» может закончиться такими же кадровыми «чистками», как в свое время «дело Ипатова»?

Мужчина ушел на работу, а был обнаружен мертвым под Рудневским мостом во Владивостоке

Проводится проверка

Баста назвал Владивосток лучшим городом России

Певец посетит приморскую столицу в мае

Более 300 нарушений выявлено при оформлении приморских «гектаров»

Главы трех администраций привлечены к ответственности

Козел Тимур из Приморья стал папой

Коза Меркель родила козленка