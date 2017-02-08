Самые актуальные события на VladNews за 8 февраля

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Главврач владивостокской психбольницы: Пациент не нападал на врача с бритвой
Женщина получила удары кулаками
Приморского журналиста избили из-за близости к арестованному мэру Дальнегорска
Алексей Иванов с тяжелыми травмами находится в больнице
В Приморье собирается приехать масштабная проверка из МВД России
«Дело Шамратова» может закончиться такими же кадровыми «чистками», как в свое время «дело Ипатова»?
Мужчина ушел на работу, а был обнаружен мертвым под Рудневским мостом во Владивостоке
Проводится проверка
Баста назвал Владивосток лучшим городом России
Певец посетит приморскую столицу в мае
Более 300 нарушений выявлено при оформлении приморских «гектаров»
Главы трех администраций привлечены к ответственности
Козел Тимур из Приморья стал папой
Коза Меркель родила козленка