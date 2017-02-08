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Школьникам Владивостока рассказали о достижениях великих соотечественников

День российской науки
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Кто стал первым русским ученым-естествоиспытателем мирового значения? Чем прославилась первая в мире женщина-профессор математики? О соотечественниках, внесших весомый вклад в науку, рассказали вчера, 7 февраля, специалисты Молодежного ресурсного центра Владивостока ученикам школы № 19. Урок прошел в преддверии Дня российской науки, который ежегодно отмечается в России 8 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации.

Для школьников сотрудники МРЦ организовали занятие «Великие русские ученые». Героями такого урока стали ученый-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, астроном, химик и физик Михаил Ломоносов и первая в мире женщина-профессор математики Софья Ковалевская и другие великие ученые России.Завершилась встреча просмотром фильма о современных разработках российских ученых.

«Люблю читать биографии великих людей. Недавно вдохновился Сергеем Королевым, ведь именно он открыл нам путь в космос, был главным организатором производства ракетно-космической техники СССР. Мне нравится разбираться в технике, которая с каждым годом становится совершеннее. Сам в будущем хочу стать автомехаником», – отметил ученик 8 класса школы №19 Данил Яровой.

«Занятие «Великие русские ученые» направленно на популяризацию научных знаний. Знакомясь с жизнью великих ученых, ребята, надеюсь, будут верить в себя, учиться, брать пример с тех, чьи имена вошли в историю», – рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

Информация для преподавателей: подать заявку на проведение бесплатного патриотического занятия для школьников «Великие русские ученые» можно по телефону: +7 (423) 222-22-94. Информацию о работе МКУ «Молодежный ресурсный центр» можно найти на сайте mrc-vlad.ru, в группе «ВКонтакте» или в инстаграме @mrc_vladivostok.

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