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Политика и экономика

Минфин хочет повысить минимальные розничные цены на водку и коньяк

Минимальная цена на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

Минфин разработал проект приказа, который повысит минимальные розничные цены на водку и коньяк, сообщает РИА VladNews со ссылкой на regulation.gov.ru.

Так, согласно данному документу, минимальную розничную цену на бутылку водки объемом 0,5 литра предлагается установить в размере 205 руб. В документе указано, что минимальную цену от производителя за бутылку водки необходимо повысить до уровня в 173 руб., а оптовую – до 178 руб.

Минфин предлагает поднять минимальную розничную цену на бутылку коньяка объемом 0,5 литра до 371 руб. Отпускную цену коньяка у производителей предложено установить в размере 314 руб., у оптовиков — 323 руб. за бутылку.

Как отмечают в Минфине, повышение минимальной цены обусловлено ростом ставок акциза и увеличением тарифов на электроэнергию. Также в повышение цены заложен рост производственных условно-постоянных затрат, куда входят стоимость аренды, зарплаты административного персонала, стоимость рекламных акций и прочего.

Ранее о повышении минимальной цены на водку заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов говорил. Он отметил, что после повышения минимальная цена на водку будет на уровне 205-210 рублей за бутылку объемом в 0,5 литра.

Отметим, минимальная цена на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. В июне прошлого года в РФ была установлена минимальная цена за бутылку водки объемом в 0,5 литра на уровне 190 рублей. Но уже в августе Минфин предложил повысить ее до 197 рублей. Тогда это предложение не было принято. Уже в январе 2017 года в Минфине заговорили о возможном повышении цены до 219 рублей, что на 15% выше уровня, действующего с лета минувшего года.

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