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Общество

До конца подачи заявок на «Тур острова Папенберг» осталось 10 дней

Каждый участник получит памятный сувенир
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

В субботу, 19 февраля, на замершей акватории бухты Новик острова Русский состоится ледовое велоралли «Тур острова Папенберг - 2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Гонка пройдет при поддержке администрации Владивостока и «Спортивного клуба острова Русский».

«Зимняя гонка на велосипедах по морскому льду в формате ралли для взрослых спортсменов пройдет по маршруту мыс Мелководный - остров Папенберг - остров Елена (мыс Крутой) – мыс Полонского - мыс Мелководный. Протяженность дистанции составит 20 километров. Для детских групп дистанция будет составлять 8 киллометров, то есть до острова Папенберг и обратно», - рассказала главный специалист управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Алина Куйдина.

Старт ралли будет дан на территории «Спортивного клуба острова Русский» в поселке Мелководный, там же участники будут финишировать. По словам организаторов, принять участие в акции можно не только на велосипеде - преодолеть маршрут предлагается бегом, на коньках или лыжах, но это пойдет в отдельный зачет.

Каждый участник, преодолевший дистанцию, получит памятный сувенир, а призеры в отдельных номинациях и абсолютном зачете - грамоты, медали и призы от партнеров соревнований.

Ознакомиться более подробно с маршрутом и подать заявку на участие в велоралли можно на сайте http://orgeo.ru/event/3429. Информацию можно уточнить у организаторов по телефону 8-914-734-47-31.

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