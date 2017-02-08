Судебные приставы Приморья прокомментировали ситуацию с Ерусланом

Корабль-призрак не дает покоя Приморью

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Управление федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Приморскому краю прокомментировало ситуацию с судном "Еруслан", вокруг которого в последние дни не утихают скандалы, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В ведомстве сообщили, что "Еруслан" принадлежит зарубежной компании, и владелец судна по-прежнему в розыске. Арест на судно был наложен по иску прокуратуры не для дальнейшей его продажи, а для того, чтобы судно не ушло с берегов Приморья. На данный момент представителем судовладельца является капитан "Еруслана", который несет ответственность за судно и за сохранность его имущества.

"Да, капитан покинул судно. Но ведь он не должен был сидеть без воды, еды и зарплаты. Правомерны ли его действия - будут решать другие компетентные органы, но никак не наше управление. Мы лишь только подтверждаем тот факт, что капитан является представителем судовладельца. Настоящий владелец "Еруслана" по-прежнему находится в розыске. На кого ляжет ответственность за случившееся - пока неизвестно", - рассказали в пресс-службе УФССП по Приморью.

Напомним, ранее агентство сообщало, что во Владивостоке загорелось судно "Еруслан", которое находится в Амурском заливе. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews. Позже стало известно, что сгоревший корабль-призрак начал уходить под воду.

Брошенное судно «Еруслан» в ближайшее время отбуксируют на мель во избежание его затопления.