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Мужчины предпочитают секс с ровесницами, - ученые

Представители сильного пола «покупаются» на зрелость и сексуальный опыт женщины
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Ученые из Финляндии выяснили, что мужчины предпочитают иметь сексуальных партнеров своего возраста или более зрелых, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ToDay News Ufa.

По словам специалистов, мнение о том, что мужчины предпочитают молоденьких девушек – ошибочное. Ранее бытовало мнение, что пожилые мужчины предпочитают более молодых женщин. Несмотря на это, все чаще можно заметить парней до 20 лет в обществе представительниц прекрасного пола до 30 лет. Примечательно, что данная тенденция стала наблюдаться только в последние 20 лет. Ранее мужчины действительно предпочитали спутниц моложе их самих.

Статистика говорит о том, что чаще всего зрелые мужчины занимаются сексом с партнершами своего возраста. Мужчины «покупаются» на зрелость и сексуальный опыт женщины. Для представителей сильной половины большее значение имеет качество секса, а не его частота. И с годами этот фактор становится определяющим.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие более 1700 мужчин. Результат показал, что представители сильного пола предпочитают женщин постарше себя или своего возраста, так как они имеют больше опыта в сексе. Только 30 процентов респондентов отметили, что им нравятся молодые девушки, так как с ними они чувствуют себя гораздо увереннее.

А вот женщины предпочитают выбирать себе партнеров моложе, так как они, в силу своего возрасте более выносливы и активны в половой жизни.

Только 23% опрошенных представительниц прекрасного пола отметили, что им нравятся взрослые и статные мужчины. В частности, с возрастом мужчин все чаще интересуют более взрослые женщины. Для представительниц прекрасного пола возраст является одним из основных факторов для выбора партнера наряду с сексуальностью и привлекательностью.

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