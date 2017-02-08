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В 2017 году россиянам дадут баллы для обмена на продукты

Программа уже прошла основные этапы
Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании фракции «Единая Россия» заявил, что в ведомстве рассчитывают на старт программы продовольственной помощи населению в этом году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


Следует уточнить, что речь идет о том, чтобы перечислять нуждающимся гражданам на специальные карты баллы или бонусы для покупки продуктов российского производства - свежих овощей и фруктов, мясной и молочной продукции, птицы, рыбы и других, а также семян и саженцев. Эти баллы по сути будут эквивалентами денег.

По словам Дениса Мантурова, благодаря этой мере удастся адресно поддержать именно тех, кто нуждается, - тех граждан, которые «не могут себе позволить сегодня покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи и другое».

Отметим, что эта программа прошла основные этапы согласования с ведомствами. Такая система работает во многих странах мира, добавил глава министерства.

По его словам, важно сделать так, чтобы деньги, выделяемые на продукцию, не копились на картах и счетах, а тратились именно на продукцию отечественных производителей, подчеркнул он.

«Это своего рода мотивация приобретать здоровое питание и таким образом поддерживать промышленников, кто занят в агропромышленном секторе. Мы очень рассчитываем, что в 2017 году мы запустим эту программу», - сказал он.

Напомним, что в начале прошлого года Минпромторг оценивал запуск программы адресной продовольственной помощи в 2017 году на уровне около 140 млрд рублей.

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