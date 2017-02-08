Бесплатная приватизация жилья в России 2017: последние новости

По действующему законодательству, приватизация должна быть завершена к 1 марту

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Всеобщая бесплатная приватизация будет продлена бессрочно. Об этом заявил представителям СМИ первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на Информинг.

«Такова была просьба наших избирателей. Фракция сделала вывод о необходимости принять решение о бессрочном продлении приватизации. Вчера вопрос обговаривался с председателем правительства (Дмитрий Медведев), он поддержал, сегодня депутаты внесут соответствующую поправку, в скором времени Госдума намерена рассмотреть этот законопроект во втором чтении», - отметил политик.

Господин Исаев уточнил, что тему приватизации обсуждали с жителями различных субъектов РФ. «Были названы новые категории- жители общежитий (которые утратили собственность в этих общежитиях), жители военных городков», - отметил парламентарий.

Заметим, сейчас, по действующему законодательству, приватизация должна быть завершена к 1 марту 2017 года. В пояснительной записке к законопроекту, было указано, что многие граждане России будут поставлены после 1 марта в неравное положение с теми, кто получил и приватизировал жилье до указанной даты. Также не нужно забывать и о тех, кто проживает в Крыму и Севастополе. Как известно, там в период 2014-2016 годы проводилась работа по принятию нормативных документов. Авторы законопроекта уверены, что для крымчан продление срока бесплатной приватизации «будет способствовать реализации гарантии конституционных прав граждан на жилье».

Напомним, сроки окончания приватизации переносились не один раз – сначала до марта 2010 года, затем до 1 марта 2013 года, потом еще сроки были перенесены до 2015 и до 2016 года. Как отмечалось выше, на сегодняшний момент приватизация должна быть завершена до 1 марта 2017 года.