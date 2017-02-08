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Общество

Жители Владивостока могут лишиться популярного места отдыха

Побережье в районе Второй Речки превратилось в помойку
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Побережье Владивостока становится всё меньше доступно жителям и гостям города. Одно из немногих мест, куда ещё можно выехать на отдых в черте города, - бухта Кирпичного завода в районе станции Вторая речка, но в ближайшее время всё может измениться, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Согласно публичной кадастровой карте, территория арендуется владивостокским рыбокомбинатом и зарезервирована под объекты складского назначения. Сотрудники рыбокомбината подтвердили эту информацию.

В настоящее время побережье бухты представляет из себя пустырь, захламленный строительным и бытовым мусором, а в части, прилегающей к рыбокомбинату, построен контейнерный терминал, прилегающий непосредственно к морю. А в скором времени контейнерный терминал может распространиться на всю бухту, лишив людей доступа к морю полностью. 

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