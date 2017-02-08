Пожарные Светлой не дали утонуть буксиру

Судно получило пробоину из-за затонувшей баржи

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Морской буксир МБ-389 вечером 7 февраля получил пробоину вблизи причала прибрежного поселка Светлая Тернейского района, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на сообщение краевого учреждения по делам ГО и ЧС. Судно зацепило днищем затонувшую баржу.

На помощь пришли сотрудники 31-й пожарной части Приморья. С помощью пожарного автомобиля в течение двух часов производилась откачка воды с буксира. За это время удалось заделать пробоину и спасти МБ от затопления.

В результате происшествия пострадавших и угрозы для экологии нет. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются специалисты.