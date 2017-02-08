Молодой парень вырывал сумочки у женщин во Владивостоке

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась 42-летняя жительница Владивостока, которая сообщила, что ее ограбили, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявительницу, а также возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что утром на улице Невской неизвестный мужчина с применением насилия открыто похитил сумку потерпевшей.

В ходе розыска был задержан подозреваемый. Им оказался 21-летний местный житель, который дал признательные показания. А также сознался в аналогичном преступлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Задержанному грозит лишение свободы до семи лет.