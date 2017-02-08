На предприятиях в Приморье долги по зарплатам превышают 780 млн рублей 16:32, 08 февраля На предприятиях в Приморье долги по зарплатам превышают 780 млн рублей
Выходные будут снежными и ветреными во Владивостоке 16:13, 08 февраля Выходные будут снежными и ветреными во Владивостоке
​Владивостокская таможня расскажет, как получить ПТС 16:03, 08 февраля ​Владивостокская таможня расскажет, как получить ПТС
Новостная лента
Февраль, 08 среда
16:39
Жители Владивостока сами решают проблему системы «ЭРА-ГЛОНАСС» Эксклюзив
16:39
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
16:39
Приморцы не хотят дышать угольной пылью Фото
16:32
На предприятиях в Приморье долги по зарплатам превышают 780 млн рублей
16:21
Приморцы уже начинают готовиться к масленице
16:13
Выходные будут снежными и ветреными во Владивостоке
16:08
Молодой парень вырывал сумочки у женщин во Владивостоке
16:03
​Владивостокская таможня расскажет, как получить ПТС
15:58
«Адмирал Трибуц» отработал задачи ПВО в море
15:32
Девушек из Приморья научат правильно питаться и любить спорт Эксклюзив
15:02
Безработные Владивостока открыли бизнес Видео
14:46
У любителей селфи имеются проблемы с сексуальной жизнью, - ученые
14:32
Старинные вещи можно "пристроить" в театр им. Горького
14:21
Приморские бойцы ММА отобрались в краевую сборную Видео
14:10
На строительство моста через Амур выделено 110 млн долларов
14:07
Адвокат строителя Приморского океанариума: "Европейский суд - не указ?" Эксклюзив
14:00
Более 300 нарушений выявлено при оформлении приморских «гектаров»‍
13:52
Житель Приморья осужден за «пьяную» езду
13:49
В Приморье сгорел ангар
13:38
Россияне больше других подвергаются оскорблениям в Сети
13:28
Владивостокская агломерация никому не нужна?
13:16
«Сколково» в ДВФУ: новые возможности для расширения бизнеса Видео
13:03
Спортсмены ТОФ стали чемпионами Приморского края по смешанному боевому единоборству
12:52
Ученые: Макароны помогут похудеть
12:41
В Приморье сгорел шиномонтажный сервис
12:30
Во Владивостоке состоится бесплатный урок в сфере ЖКХ
12:19
Баста назвал Владивосток лучшим городом России Эксклюзив
12:18
Приморского журналиста избили из-за близости к арестованному мэру Дальнегорска
12:06
Люди надолго запоминают хороший секс, - ученые
11:45
12 февраля школьники Владивостока посоревнуются в настольном теннисе
11:34
Козел Тимур из Приморья стал папой
11:27
В Китае из замороженного 16 лет назад эмбриона родился ребенок
11:16
Мужчина ушел на работу, а был обнаружен мертвым под Рудневским мостом во Владивостоке
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4079 (18) от 08 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
И пропуск в школу, и платежное средство
Не надо губернаторского контроля. Дайте дров!
«Беркут» в жестком сражении отстоял для Владивостока кубок главы
Хороводы с ядовитыми скатами доведут до танцев с акулами
Женская грудь волнует докторов
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Молодой парень вырывал сумочки у женщин во Владивостоке

Возбуждено уголовное дело
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась 42-летняя жительница Владивостока, которая сообщила, что ее ограбили, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявительницу, а также возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что утром на улице Невской неизвестный мужчина с применением насилия открыто похитил сумку потерпевшей.

В ходе розыска был задержан подозреваемый. Им оказался 21-летний местный житель, который дал признательные показания. А также сознался в аналогичном преступлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Задержанному грозит лишение свободы до семи лет.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Житель Приморья осужден за «пьяную» езду
13:52, 08 февраля 2017 Житель Приморья осужден за «пьяную» езду

Осужденный отправился в колонию строгого режима

В Приморье сгорел ангар
13:49, 08 февраля 2017 В Приморье сгорел ангар

Причины возгорания будут установлены

В Приморье сгорел шиномонтажный сервис
12:41, 08 февраля 2017 В Приморье сгорел шиномонтажный сервис

Обстоятельства случившегося уточняются выясняются

Приморского журналиста избили из-за близости к арестованному мэру Дальнегорска
12:18, 08 февраля 2017 Приморского журналиста избили из-за близости к арестованному мэру Дальнегорска

Алексей Иванов с тяжелыми травмами находится в больнице

Мужчина ушел на работу, а был обнаружен мертвым под Рудневским мостом во Владивостоке
11:16, 08 февраля 2017 Мужчина ушел на работу, а был обнаружен мертвым под Рудневским мостом во Владивостоке

Проводится проверка

17 пожаров зафиксировано в Приморье
10:53, 08 февраля 2017 17 пожаров зафиксировано в Приморье

Информации о пострадавших нет

Главврач владивостокской психбольницы: Пациент не нападал на врача с бритвой
10:42, 08 февраля 2017 Главврач владивостокской психбольницы: Пациент не нападал на врача с бритвой

Женщина получила удары кулаками