Молодой парень вырывал сумочки у женщин во Владивостоке

В отдел полиции обратилась 42-летняя жительница Владивостока, которая сообщила, что ее ограбили, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявительницу, а также возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что утром на улице Невской неизвестный мужчина с применением насилия открыто похитил сумку потерпевшей.
В ходе розыска был задержан подозреваемый. Им оказался 21-летний местный житель, который дал признательные показания. А также сознался в аналогичном преступлении.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Задержанному грозит лишение свободы до семи лет.