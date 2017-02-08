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Общество

​Владивостокская таможня расскажет, как получить ПТС

В России изменились правила постановки на учет иномарок
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Владивостокская таможня завтра, 9 января, проводит брифинг для журналистов, посвященный изменениям в порядке выдачи таможенными органами паспортов транспортных средств. Как сообщили РИА VladNews в пресс-службе ДВТУ, в брифинге примут участие и.о. начальника Владивостокской таможни Олег Ануфриев и и.о. первого заместителя начальника таможни Алексей Кузьмин.

Как ранее сообщало РИА VladNews, 6 февраля на центральной автостоянке авторынка "Зеленый угол" прошла встреча жителей Владивостока по проблеме запрета на ввоз японских б/у автомобилей. Запрет связан с невозможностью ставить кнопку "ГЛОНАСС" на территории Японии.

Около 100 жителей Владивостока в ходе встречи предложили поставить пункты оснащения автомобиля кнопкой "ГЛОНАСС" в России, на территории Приморского края, чтобы техническое средство проходило таможенный контроль, далее выдавался ПТС, происходило оснащение автомобиля кнопкой "ГЛОНАСС". Участники встречи заявили, что, если со стороны власти не будет никаких действий, то в конце февраля организуют митинг по проблемам автолюбителей, куда будут приглашены представители власти. Сейчас жители Владивостока подключили к проблеме юристов, а также создали группу в социальных сетях, где они внимательно изучают закон и предлагают своё решение проблемы.

Напомним, с первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для того, чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока нет такой возможности.

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