Какой сегодня праздник: 8 февраля - День российской науки

В этот день отмечаются достижения ученых

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Издавна в России принято чествовать ученых и отмечать их достижения в самых разных направлениях. С этой целью ежегодно 8 февраля проводится День российской науки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



8 февраля 1724 года Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. Уже через год она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук.



В 1999 году был издан Президентский Указ, по которому День науки был учрежден уже официально. Распоряжение было приурочено к юбилею Российской академии наук – 275-летию.



«Учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук»,- говорится в указе.



Стоит отметить, что российская наука в области фундаментальных исследований не знает себе равных. М. В. Ломоносов, Э.К. Циолковский, Л.Д. Ландау, С.П. Королев, Д.И. Менделеев являются лишь небольшой составляющей знаменитых ученых, что прославили науку России.



Российские ученые были первооткрывателями: учение о биосфере, открытие АЭС, запуск искусственного спутника Земли. Страна гордится своими Нобелевскими лауреатами, которых на сегодняшний день 14.



В этот день в России отмечаются достижения ученых. Организовываются их встречи со студентами и школьниками. Во многих вузах идут Дни открытых дверей. Некоторые исследователи получают правительственные награды. Проводятся конференции и праздничные концерты.



Подчеркнем, что в некоторых научных коллективах отмечают 2 даты в год: в феврале и в апреле.