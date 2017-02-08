У любителей селфи имеются проблемы с сексуальной жизнью, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что по количество селфи можно определить проблемы в сексуальной жизни человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Специалисты проанализировали свыше 220 тысяч аккаунтов в социальных сетях и выяснили, что частые публикации селфи свидетельствуют о наличии проблем в интимной жизни или неудовлетворенности нынешним партнером. Также посты с природой, морем, горами, цветами говорят о пользователе положительно. У таких людей в жизни все хорошо.

А вот снимки детей могут свидетельствовать об отношении к сексу, как к способу поддержать здоровье. Если человек часто публикует своих домашних питомцев, то это говорит о том, что пользователь ощущает непонятные чувства относительно его теперешних отношений.

Специалисты также намерены узнать о сексуально жизни людей, которых привлекают политические посты.