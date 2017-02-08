Снег накроет Приморье в четверг

Во Владивостоке сохранится сильный ветер

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

В минувшие сутки в Приморье сохранялся сильный ветер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Температура воздуха опустилась на 2-5 градусов.

Во Владивостоке и в пригороде вчера сохранялась устойчивая погода, без осадков. Максимальная температура воздуха днем около −4…−6 °С, минимальная ночью от −10 °С до −14 °С.

Сегодня, 8 февраля, в крае облачно, без осадков. Температура воздуха от 0 °С до −10 °С.

Завтра, 9 февраля, в край придет циклон с Китая, в результате чего увеличится облачность и на севере Приморья возможен небольшой снег. Температура воздуха понизится до −13…−18 °С, в горных районах до −28 °С, на побережье −7…−12 °С. Днем местами пройдет небольшой снег. Температура во второй половине дня −8…−13 °С, на побережье −1…−7 °С.

Во Владивостоке ночью облачность увеличится, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха к утру понизится до −10…−12 °С. Днем будет облачно, возможен слабый снег, усилится северный ветер до 13–18 м/с. Облачность не даст воздуху хорошо прогреваться, суточный ход будет небольшой. Во второй половине дня температура воздуха −7…−9 °С.