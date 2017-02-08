Житель Приморья осужден за «пьяную» езду

Осужденный отправился в колонию строгого режима

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Житель села Славянка признан виновным в нарушение правил дорожного движения, подвергаясь уже к административному наказанию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что в октябре 2015 года гражданин был подвергнут административному наказанию в виде заключения под стражу на 12 суток за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Правонарушитель не сделал должных выводов и в январе 2016 года вновь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля. Двигаясь по поселку Славянка, он был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Злоумышленника привлекли к уголовной ответственности. Мужчина понес наказание в виде обязательных работ в размере 220 часов с лишения права управления транспортным средством на 24 месяца.

Но и решение суда не остановило злостного нарушителя Правил дорожного движения. Он еще дважды в 2016 году был задержан сотрудниками полиции в состоянии алкогольного опьянения за рулем.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца лишения свободы с лишением права на управление транспортным средством на три года.