На строительство моста через Амур выделено 110 млн долларов

Российская часть сооружения будет достроена

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Проект по строительству железнодорожного мостового перехода через Амур в районе села Нижнеленинское в Еврейской автономной области и китайского города Тунцзян получил еще $110 млн финансирования, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на заявление правительства провинции Хэйлунцзян. Данный платеж сделало совместное российско-китайское предприятие.

«Это означает, что проблема с финансированием возведения моста на российской стороне в конечном итоге была разрешена», — заявил представитель управления коммерции провинции Хэйлунцзян Чжан Жохуэй.