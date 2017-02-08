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На строительство моста через Амур выделено 110 млн долларов

Российская часть сооружения будет достроена
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Проект по строительству железнодорожного мостового перехода через Амур в районе села Нижнеленинское в Еврейской автономной области и китайского города Тунцзян получил еще $110 млн финансирования, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на заявление правительства провинции Хэйлунцзян. Данный платеж сделало совместное российско-китайское предприятие.

«Это означает, что проблема с финансированием возведения моста на российской стороне в конечном итоге была разрешена», — заявил представитель управления коммерции провинции Хэйлунцзян Чжан Жохуэй.

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