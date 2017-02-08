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Владивостокская агломерация никому не нужна?

Соглашение о создании агломерации было подписано в октябре 2014 года
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Владивостокская агломерация все больше напоминает обычный топоним и все меньше – реальный институт управления территориями. Напомним, что в январе 2017 года депутаты Законодательного собрания Приморского края пересмотрели профильный закон и отменили часть его положений, касающихся распоряжения землями и градостроительства. 

Идея, как всегда, была хороша

Как уже писал «В», соглашение о создании Владивостокской агломерации было подписано в октябре 2014 года. Идея этой структуры, позволяющей четырем соседствующим территориям – Владивостоку, Артему, Надеждинскому и Шкотовскому районам – развиваться органично, советоваться и помогать друг другу, нашла широкую поддержку в самих муниципалитетах. Концепт равноправия, партнерства и сотрудничества понравился всем.

Однако вышедший вслед за соглашением краевой закон № 497-КЗ, который забрал у городов и районов градостроительные функции и передал их на уровень выше, вызвал неоднозначную реакцию. По сути, органы местного самоуправления лишались самостоятельности в одном из основных видов деятельности. В роли «старшего брата», принимающего стратегические решения, выступила администрация Приморья.

Для осуществления новых полномочий были созданы три подведомственных краевому руководству предприятия – «Управление землями и имуществом на территории Приморского края», «Центр развития территорий» и «Приморская реклама и информация». Первое занялось вопросами предоставления и оформления земли. Второе взяло на себя градостроительные функции. Третье – вопросы размещения рекламы, баннеров, растяжек и т.д.

Пинг-понг с полномочиями, отсутствие личной ответственности чиновников и, главное, недостаток реальных дел – все эти особенности Владивостокской агломерации обсудили эксперты в программе «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма».

– Идея объединения Владивостока с Артемом и соседними районами обсуждается уже более 15 лет, – подчеркнул Андрей Калачинский. – Владивостокскую агломерацию можно назвать преемником старой концепции. С тем лишь отличием, что Большой Владивосток не предполагал забрать градостроительные полномочия у муниципалитетов. Ведь это одна из главных функций местной власти, без которой невозможно развитие территории. Видимо, именно такими взглядами руководствовались федеральные власти, когда принимали закон о свободном порте Владивосток. И этот закон, наоборот, закрепляет градостроительные функции за муниципалитетами. В итоге законы начали противоречить друг другу. Точку пришлось ставить Верховному суду.

Напомним, что именно по его решению градостроительные функции были возвращены Владивостоку и другим территориям, входящим в агломерацию.

Зачем Владивостоку столичный статус

– Агломерация – это очередная полумера, которая ничего не дала ни городам, ни районам, – считает депутат Думы Владивостока Александр Юртаев. – Это некое заигрывание с идеей, что Владивосток должен стать центром международного сотрудничества в странах АТР и что сюда должны прийти инвестиции. Задача власти – создавать к этому предпосылки. Передо мной лежит письмо ныне покойного Якова Григорьевича Кана, который возглавлял Совет ветеранов Владивостока с 1992-го по 2014 год. Он обратился к президенту России с просьбой вернуть Владивостоку официальный статус административного центра региона. Я эту идею поддерживаю и предлагаю сделать Владивосток городом федерального подчинения, как Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Нужно наделить приморскую столицу необходимыми полномочиями, чтобы она могла развиваться спокойно, без оглядки.

– Мне кажется, что организационный дизайн может быть разный, но идея Владивостока как города федерального подчинения не конструктивна, – возразил Дмитрий Алексеев, директор группы компаний ДНС. – Стоит налаживать работу в том виде, какой есть сейчас. Надо идти поступательно. Тем более что сейчас на территории свободного порта сформирован, на мой взгляд, наилучший режим для «белой» работы бизнеса в стране. Ничего большего желать не нужно. Условия уже есть. Владивосток – лучшее место для ведения бизнеса.

Знаете, почему чиновники часто говорят о создании условий? Потому что это самый безответственный вид деятельности. Легко сказать: «Я создал условия для привлечения инвестиций». А если спросить, почему инвестиций нет, ответят: потому что инвестор такой пошел.

Кто с миллиардом к нам придет...

Дмитрий Алексеев поделился своим опытом инвестирования.

– При администрации Приморского края работает агентство по привлечению инвестиций, – рассказал он. – Сама идея благая. Агентство – это своего рода единое окно, куда может обратиться предприниматель, который хочет реализовать на территории региона свой проект и готов инвестировать в него собственные средства. Агентство оказывает ему всестороннюю поддержку.

Мы сформировали бизнес-план проекта. Во Владивостоке, на наш взгляд, не представлена инфраструктура для бэк-офисов. Есть фронт-офисы, где ведется работа с клиентами. Как правило, они расположены в центре города. А есть бэк-офисы, где, собственно, и производится некий продукт или услуга. Там сидят программисты, дизайнеры, это могут быть сall-центры компаний и так далее. В общем, своеобразные цеха XXI века.

Мы пришли в агентство как инвесторы и готовы вложить в проект около двух миллиардов рублей. Однако, если кратко, участок земли, который нам предложили, просто не подходил под офисы. Мне кажется, в идеале во Владивостоке необходимо создать план развития, в котором должны быть указаны территории отдельно под офисную застройку, отдельно – под сады и парки, отдельно – под другое строительство. Инвестор не пойдет на абстрактные условия.

Благие начинания должны давать результат, иначе они так и останутся начинаниями. А у нас увлекаются созданием абстрактных условий для привлечения инвестиций, забывая про конкретные дела.

Проблема не в условиях. Я как-то задал вопрос представителям краевого департамента земельных отношений: какова главная цель вашей деятельности? Они мне ответили: у нас нет целей, мы выполняем государственные функции. А нужна конкретная цель.

По мнению Андрея Калачинского, ориентиром деятельности «развивательных» структур могла бы стать численность населения Владивостока.

– Нам нужен город, в котором набирается миллион жителей. Тогда можно сказать, что развитие произошло, – подчеркнул он.

– Перераспределение полномочий не есть движение вперед, – согласился Дмитрий Алексеев. – Организационный дизайн должен подстраиваться под цели Владивостока, а не наоборот. Приморская столица должна расти.

Источник: Евгений СИДОРОВ, газета "Владивосток"
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