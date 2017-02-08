Спортсмены ТОФ стали чемпионами Приморского края по смешанному боевому единоборству

Спортсмены ТОФ выступят на чемпионате Дальнего Востока

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке, в спортивном комплексе «Олимпиец», состоялся чемпионат и первенство Приморского края по смешанному боевому единоборству, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту. В турнире приняли участие более 70 спортсменов из городов Владивостока, Находки, Уссурийска, Лучегорска, Артема, Дальнереченска, Спасска-Дальнего и Арсеньева.

В краевых соревнованиях успешно выступили военнослужащие соединения кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота. Старшие матросы Шамиль Дибиров и Мурад Гасайниев они провели по три поединка и стали чемпионами в своих весовых категориях. В конце апреля этого года спортсмены ТОФ выступят на чемпионате Дальнего Востока, где попытаются завоевать путевки на всероссийские соревнования.

Стоит отметить, что самым титулованным спортсменом в этом виде единоборств является морской пехотинец Шамиль Абдуллаев, который имеет звание чемпиона мира по ММА, три титула победителя чемпионата России по ММА и титул чемпиона Европы.