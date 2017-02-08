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Ученые: Макароны помогут похудеть

Эксперимент проходил в течение 11 лет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые провели масштабные исследования, в ходе которых пытались выяснить, как употребление пасты влияет на разного рода диеты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

По версии исследователей США, во время процесса похудения, без какого-либо вреда для диеты можно смело оставить в рационе пасту и продолжать радоваться уходящим килограммам. Ученые объяснили сей факт тем, что любители макарон получают больше минералов и витаминов, в том числе — железа, фолиевой кислоты, магния и пищевых волокон. И при этом, что важно — меньше употребляют насыщенные жиры и сахар.

Как уточняется, научный эксперимент проходил в течение 11 лет, ходе которого был изучен рацион питания тысяч людей старше 19 лет. Исследователи изучали содержимое тарелок, как любителей пасты, так и противников макарон.

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