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Общество

Игра «Беги или умри»: Детский омбудсмен призвала ГИБДД принять меры

Подростки снимают все происходящее на видео
Фото: www.volgograd.kp.ru Фото: www.volgograd.kp.ru
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в ГИБДД РФ с просьбой проверить новомодную игру «Беги или умри», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Письмо она направила руководителю ведомства Виктору Нилову.

Анна Кузнецова считает, что ГИБДД следует предпринять меры, направленные на профилактику безопасного поведения на дороге среди несовершеннолетних. Также, по ее словам, ведомству необходимо тщательно проанализировать все ДТП с участием детей, чтобы выявить возможность участия детей в игре «Беги или умри».

«Необходимо прекратить пропаганду смертельных игр среди детей», – подчеркнул Кузнецова.

Игра «Беги или умри» распространяется в соцсетях среди несовершеннолетних. Ее суть заключается в том, чтобы побудить детей и подростков перебегать дорогу как можно ближе к движущемуся транспорту.

И чтобы похвастаться своими «подвигами», подростки снимают все происходящее на видео, а потом выкладывают его в социальных сетях.

Уже есть первые погибшие в этой игре. Это подростки из Алтайском и Красноярском крае, Волгоградской и Астраханской областях. Но пока официального подтверждения того, что дети выбежали на дорогу, поскольку играли в опасную игру, нет. Чтобы остановить игру «Беги или умри», в социальных сетях родителям, учителям и водителям рассылаются предупреждения с настойчивой просьбой провести разъяснительную беседу с детьми.

Пока же в ГИБДД отмечают, что роста числа ДТП с несовершеннолетними в начале 2017 года не наблюдалось.

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