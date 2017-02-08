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В Приморье сгорел ангар

Причины возгорания будут установлены
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

7 февраля в 23:14 на пульт пожарно-спасательной службы Красноармейского муниципального района поступило сообщение о пожаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. Очевидец происшествия сообщил, что в селе Рощино на улице Луговая открытым пламенем горит двухэтажный деревянный ангар.

Прибыв по указанному адресу спустя 3 минуты, брандмейстеры приступили к тушению помещения. Горели крыша, стены и 2 легковых автомобиля, находившихся внутри строения.

В 23:24 пожар был локализован, а в 23:51 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 300 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. По сигналу тревоги для тушения пожара прибыли 2 человека личного состава и 1 единица техники. 

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