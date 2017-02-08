В Приморье сгорел шиномонтажный сервис

Обстоятельства случившегося уточняются выясняются

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

7 февраля в 13:38 в пожарно-спасательную службу города Артём поступила информация, о том, что на улице Западная горит шиномонтажный сервис, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В 13.38 к месту пожара прибыли пожарные бригады. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению. Вскоре был установлен очаг возгорания. В здании горели стены, перекрытия и крыша.

В 13.51 пожар был локализован, а в 16.46 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 60 кв. м. При тушении пожара были задействованы 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.