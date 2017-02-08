Приморцы уже начинают готовиться к масленице

Масленица – это один из самых любимых праздников для россиян. Он символизирует уход зимы и встречу с весной, сообщает РИА .
Говоря о масленице, мы представляем, конечно же, блины и дружеские посиделки, а также веселье и гулянки.
Традиционно масленицу начинают праздновать за неделю до Великого поста. Праздник длится семь дней и заканчивается Прощеным воскресеньем.В 2017 году Масленица выпадает на 26 февраля, а масленичная неделя начинается 20 февраля.
Наверное, каждая хозяйка мечтает приготовить к этому празднику самые вкусные блинчики.
Рецепты блинов на Масленицу 2017:
Блины на молоке
Эти вкусные блинчики готовится очень быстро. Это блюдо простое в приготовлении, да и времени забирают немного. Для их приготовления необходимы следующие ингредиенты:
Молоко – 0.5 л;
Мука пшеничная – 1 стакан;
Яйца куриные – 2 шт.;
Постное масло – 2-3 ст. л.;
Сахар – 2 ст. л.;
Ванильный сахар – 5 гр.;
Соль – 1 ч. л.
Первым делом необходимо соединить все сухие ингредиенты. Взять большую глубокую миску, просеять туда муку, к ней добавить ванильный и обычный сахар, а так же соль.
Отдельно взбить яйца, соединить с молоком и постным маслом Взбить венчиком и постепенно вливать к сухим ингредиентам, одновременно мешая массу столовой ложкой.
Должна получиться однородная масса без комочков.
Подготовить небольшой кусочек сала. Наколоть вилкой и выложить на блюдце. Хорошо разогреть сковороду, смазать салом и вылить порцию, рассчитанную на один блин. Обжарить с обеих сторон и аккуратно переложить на плоскую тарелку.
Ажурные блинчики на молоке
По этому рецепту ажурные блинчики получаются тонкими с дырочками .
Ингредиенты:
Яйца – 2 шт.;
Молоко – 0.5 л;
Сахар – 3 ст. л.;
Мука – 350 гр.;
Рафинированное масло – 2 ст. л.;
Сливки – 100 мл.;
Ванилин – 10 гр.;
Соль – 2 щепотки.
В глубокой емкости разбить яйца, добавить сахар, ванилин и взбить до полного растворения сыпучих продуктов. Далее высыпать просеянную муку и влить половину молока.
Добавить кухонную соль вместе со второй половиной молока и продолжить взбивать массу для блинов пока не исчезнут все комочки.
Затем добавить растительное масло и сливки, не прекращая мешать. Сковороду необходимо смазать небольшим количеством растительного масла. Налить нужную порцию теста, обжарить с одной и другой стороны до румяности.
Блины с припеком
По этому рецепту можно готовить блинчики с припеком гречневые, рисовые, пшеничные, сметанные.
Перечень необходимых продуктов:
Пшеничная мука: 250 граммов;
Молоко высокой жирности: 1.5 стакана;
Яйца куриные, сырые, крупные: 3 штуки;
Сахарный крупный песок: 0,5 столовой ложки;
Соль пищевая, мелкая: 1/4 чайной ложки;
Топленое масло или маргарин: 1 столовая ложка.
В глубокую миску вылить молоко и взбить миксером, постепенно добавляя муку, сахар, соль. Отключить миксер и вбить яйца, вновь его включить и взболтать всю массу.
Затем подготовить сковородку, смазать ее маслом. Погреть на среднем огне залить тесто и жарить с обеих сторон до образования красивого цвета и хрустящей корочки. По толщине блины могут быть тонкими или толстыми и пышными.
Как жарить блины с припеком:
— 200 граммов красного репчатого лука тонко нарезать полукольцами; обжарить до прозрачности в масле.
— 200 граммов перьев лука порезать и обжарить в масле.
— Филе рыбы мелко нарезать кусочками; отварить; перетереть с солью и приправами; добавить репчатый обжаренный лук; перемешать.
— Несколько отварных вкрутую яиц очистить от скорлупы и мелко нарезать кубиками.
— Тридцать граммов морковки крупно натереть; тушить в молоке со сливочным маслом, солью, приправами и перцем; остудить массу. Блинчики с припеком подают к столу с черным чаем