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Приморцы уже начинают готовиться к масленице

Рецепты блинов на молоке
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Масленица – это один из самых любимых праздников для россиян. Он символизирует уход зимы и встречу с весной, сообщает РИА . 

Говоря о масленице, мы представляем, конечно же, блины и дружеские посиделки, а также веселье и гулянки.

Традиционно масленицу начинают праздновать за неделю до Великого поста. Праздник длится семь дней и заканчивается Прощеным воскресеньем.В 2017 году Масленица выпадает на 26 февраля, а масленичная неделя начинается 20 февраля.

Наверное, каждая хозяйка мечтает приготовить к этому празднику самые вкусные блинчики.

Рецепты блинов на Масленицу 2017:

Блины на молоке

Эти вкусные блинчики готовится очень быстро. Это блюдо простое в приготовлении, да и времени забирают немного. Для их приготовления необходимы следующие ингредиенты:

Молоко – 0.5 л;

Мука пшеничная – 1 стакан;

Яйца куриные – 2 шт.;

Постное масло – 2-3 ст. л.;

Сахар – 2 ст. л.;

Ванильный сахар – 5 гр.;

Соль – 1 ч. л.

Первым делом необходимо соединить все сухие ингредиенты. Взять большую глубокую миску, просеять туда муку, к ней добавить ванильный и обычный сахар, а так же соль.

Отдельно взбить яйца, соединить с молоком и постным маслом Взбить венчиком и постепенно вливать к сухим ингредиентам, одновременно мешая массу столовой ложкой.

Должна получиться однородная масса без комочков.

Подготовить небольшой кусочек сала. Наколоть вилкой и выложить на блюдце. Хорошо разогреть сковороду, смазать салом и вылить порцию, рассчитанную на один блин. Обжарить с обеих сторон и аккуратно переложить на плоскую тарелку.


Ажурные блинчики на молоке

По этому рецепту ажурные блинчики получаются тонкими с дырочками .

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.;

Молоко – 0.5 л;

Сахар – 3 ст. л.;

Мука – 350 гр.;

Рафинированное масло – 2 ст. л.;

Сливки – 100 мл.;

Ванилин – 10 гр.;

Соль – 2 щепотки.

В глубокой емкости разбить яйца, добавить сахар, ванилин и взбить до полного растворения сыпучих продуктов. Далее высыпать просеянную муку и влить половину молока.
Добавить кухонную соль вместе со второй половиной молока и продолжить взбивать массу для блинов пока не исчезнут все комочки.

Затем добавить растительное масло и сливки, не прекращая мешать. Сковороду необходимо смазать небольшим количеством растительного масла. Налить нужную порцию теста, обжарить с одной и другой стороны до румяности.


Блины с припеком

По этому рецепту можно готовить блинчики с припеком гречневые, рисовые, пшеничные, сметанные.

Перечень необходимых продуктов:

Пшеничная мука: 250 граммов;

Молоко высокой жирности: 1.5 стакана;

Яйца куриные, сырые, крупные: 3 штуки;

Сахарный крупный песок: 0,5 столовой ложки;

Соль пищевая, мелкая: 1/4 чайной ложки;

Топленое масло или маргарин: 1 столовая ложка.

В глубокую миску вылить молоко и взбить миксером, постепенно добавляя муку, сахар, соль. Отключить миксер и вбить яйца, вновь его включить и взболтать всю массу.

Затем подготовить сковородку, смазать ее маслом. Погреть на среднем огне залить тесто и жарить с обеих сторон до образования красивого цвета и хрустящей корочки. По толщине блины могут быть тонкими или толстыми и пышными.

Как жарить блины с припеком:

— 200 граммов красного репчатого лука тонко нарезать полукольцами; обжарить до прозрачности в масле.

— 200 граммов перьев лука порезать и обжарить в масле.

— Филе рыбы мелко нарезать кусочками; отварить; перетереть с солью и приправами; добавить репчатый обжаренный лук; перемешать.

— Несколько отварных вкрутую яиц очистить от скорлупы и мелко нарезать кубиками.

— Тридцать граммов морковки крупно натереть; тушить в молоке со сливочным маслом, солью, приправами и перцем; остудить массу. Блинчики с припеком подают к столу с черным чаем

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