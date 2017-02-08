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Общество

Во Владивостоке состоится бесплатный урок в сфере ЖКХ

Все занятия школы проходят бесплатно
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 8 февраля, в 18.30 в актовом зале администрации Владивостока (Океанский пр-т, 20) состоится занятие муниципальной школы жилищного просвещения «Управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.  

На занятии будут рассмотрено две темы:

«О работе муниципального унитарного предприятия “Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства Владивостока”» (докладчик – Ирина Чебова, директор МУПВ «Расчетно-кассовый центр ЖКХ г. Владивостока»);

«Общедомовые нужды: плата за содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме» (докладчик – Роман Ершов, директор НП «Домовой контроль»).

Администрация приморской столицы приглашает всех желающих посетить урок в сфере ЖКХ.

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