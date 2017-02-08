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Баста назвал Владивосток лучшим городом России

Певец посетит приморскую столицу в мае
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Популярный рэпер Баста назвал Владивосток лучшим городом России, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Во время интервью прозвучал вопрос: "Какой город России самый лучший, не считая Ростова и Москвы?" На что певец без раздумий ответил - Владивосток. 

"Конечно, Владивосток. Он просто необычный такой. Очень похож на Сан-Франциско и на Ростов. По говору и по ментальности мне вообще очень нравится Владик" , -  поделился своим мнением рэпер. 

Стоит отметить, что в мае Баста посетит приморскую столицу, где сыграет "один из главных русскоязычных альбомов года", обеспечив грандиозное шоу из звука, света и мультимедиа.

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