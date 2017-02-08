Певец посетит приморскую столицу в мае

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Популярный рэпер Баста назвал Владивосток лучшим городом России, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Во время интервью прозвучал вопрос: "Какой город России самый лучший, не считая Ростова и Москвы?" На что певец без раздумий ответил - Владивосток.

"Конечно, Владивосток. Он просто необычный такой. Очень похож на Сан-Франциско и на Ростов. По говору и по ментальности мне вообще очень нравится Владик" , - поделился своим мнением рэпер.

Стоит отметить, что в мае Баста посетит приморскую столицу, где сыграет "один из главных русскоязычных альбомов года", обеспечив грандиозное шоу из звука, света и мультимедиа.