Мужчина ушел на работу, а был обнаружен мертвым под Рудневским мостом во Владивостоке

Проводится проверка

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 69-летнего мужчины, тело которого было обнаружено под Рудневским мостом в ночь на вторник, 7 февраля, сообщает РИА VladNews.

Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в СУ СК РФ по Приморскому краю, мужчина ушел из дома на работу в понедельник, 6 февраля, однако домой не вернулся. Родственники обратились за помощью в полицию. Тело мужчины было обнаружено около двух часов ночи под Рудневским мостом.

Сообщается, что погибший страдал потерей памяти.

По данному факту проводится проверка. Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.