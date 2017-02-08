Суд по делу о якобы избитом во Владивостоке корреспонденте ВГТРК продолжится сегодня

Планируется выслушать показания работодателя подсудимых

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Очередное заседание по делу охранников брата главы Владивостока Андрея Пушкарева, якобы избивших во Владивостоке корреспондента программы "Честный детектив" (ВГТРК, Москва) Павла Брыкина, состоится во Фрунзенском суде приморской столицы сегодня, 8 февраля, сообщает корреспондент РИА VladNews. Напомним, планируется, что на заседании свой взгляд на ситуацию, послужившую предметом судебного спора, выскажет работодатель подсудимых. Допрос свидетеля должен пройти по видеоконференцсвязи. Но для этого аппарату Фрунзенского суда было необходимо связаться по телефону со следователем в Москве.

Заседание во Фрунзенском суде начнется в 16:00 по владивостокскому времени (09:00 мск).

Напомним, данное дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы "Честный детектив" Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.