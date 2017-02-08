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В Китае из замороженного 16 лет назад эмбриона родился ребенок

Малыш родился здоровый
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Жительница Китая родила здорового малыша из замороженного более пятнадцати лет эмбриона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Жительница провинции Гуандун, расположенной на юге Китая, родила здорового ребенка из эмбриона, который находился в криоконсервации на протяжении 16 лет. 46-летняя женщина решила рожать в первой клинике при Университете имени Сунь Ятсена в городе Гуанчжоу. В итоге на свет появился абсолютно здоровый по всем показателям мальчик.

Отмечается, что эмбрион ребенка был заморожен 16 лет назад. В прошлом году женщина прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения и забеременела. Самое интересное то, что первый сын китаянки также был заморожен в зародышевом состоянии. Мальчик также появился на свет здоровым. 

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